Сульшер: надеюсь, Игало сможет завоевать трофей с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о будущем в команде нигерийского нападающего Одиона Игало, который арендован у «Шанхай Шеньхуа».

«Аренда Одиона рассчитана до конца мая. Поэтому, очевидно, что он должен вернуться. Мы ведём переговоры. „Шанхай Шеньхуа“ великолепно отнеслись к нам, позволив Игало играть за клуб его мечты. Надеюсь, он сможет завершить начатое, возможно, завоевав с нами трофей. На данный момент ничего не решено. Чемпионат Китая скоро начнётся, так что мы просто ждём», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 30-летний Игало принял участие в четырёх матчах чемпионата Англии, в которых не отметился результативными действиями.