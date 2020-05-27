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Джан: «Бавария» станет чемпионом, если ничего не произойдёт. Нужно быть реалистами

Джан: «Бавария» станет чемпионом, если ничего не произойдёт. Нужно быть реалистами
Футбол / Германия 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал результат матча 28-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией» (0:1).

«Мы хорошо играли. Обе команды могли одержать победу, но мы не использовали свои возможности. Не смогли завершить перспективные атаки и, к сожалению, проиграли. Нужно быть реалистами. „Бавария“ станет чемпионом, если ничего не произойдёт. Мы должны идти своей дорогой и выигрывать оставшиеся матчи», — приводит слова Джана Sky Germany.

Мюнхенская «Бавария» набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (57) — на 2-м месте. Напомним, чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.

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