Андрей Лунин считает, что быть вратарём «Реала» — это самая сложная работа в мире

21-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за клуб второго дивизиона чемпионата Испании «Овьедо», рассказал о желании вернуться в состав «Королевского клуба» в следующем сезоне.

«На данный момент мне ничего неизвестно о возвращении в «Реал» на сезон-2020/2021. Первым делом нужно закончить этот сезон без риска для здоровья. Мы с нетерпением ждём, два месяца паузы — это слишком много. В футболе это значит больше, чем в обычной жизни. Я хочу достичь цели с «Овьедо».

Надеюсь я смогу продемонстрировать свой уровень, чтобы Зидан дал возможность вернуться в «Реал». Так у него будет еще один вариант. Я сделаю всё возможное для этого и отдам всего себя ради этого. Хотя, конечно, решение зависит от Мадрида.

Быть вратарём «Реала» самая сложная работа в мире? Да. Я хорошо справляюсь с критикой. Так всегда было, есть и будет. Это нормально. У меня есть тренер, тренерский штаб и одноклубники, которые могут мне оказать поддержку», — сказал Лунин в интервью AS.

В текущем сезоне за «Овьедо» Лунин принял участие в 11 матчах во всех турнирах, пропустив 11 мячей и дважды отстояв на ноль.