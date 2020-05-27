Серия А подтвердила возобновление сезона с 13 июня

Руководство Серии А выступило с заявлением, подтверждающим план возобновления чемпионата Италии с 13 июня, сообщает Football Italia.
Вчера, 26 мая, 20 клубов обсудили ситуацию в режиме видеоконференции, а затем выступили с заявлением, которое, по сути, подтвердило всё, что было принято на последнем заседании 13 мая.
Это означает, что первоначальный график возобновления турнира с 13 июня остается неизменным.
Весьма вероятно, что выходные 13 июня будут использоваться для четырех выдающихся матчей 25 тура, которые были перенесены в марте: «Аталанта» — «Сассуоло», «Интер» — «Сампдория», «Торино» — «Парма» и «Верона» — «Кальяри».
Таким образом, полный сезон возобновится с 20 июня, когда каждая команда сыграет одинаковое количество игр.
Окончательное решение будет принято в пятницу, 29 мая, после встречи министра спорта, Федерации футбола Италии и руководства Серии А.
Другая часть заявления касалась судебного разбирательства телевизионных компаний Sky Sport Italia и DAZN, поскольку они пытаются удержать последнюю треть своих платежей клубам, так как с 10 марта футбол не транслировался. Тем не менее, клубы нуждаются в этих деньгах, чтобы сбалансировать бюджет и в значительной степени уже использовали эти средства в своих расчётах. Клубы остаются твёрдыми в требовании Sky и DAZN соблюдать согласованные контракты.
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