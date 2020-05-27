Шерингем: Погба нужно уйти, чтобы «МЮ» мог купить кого-то с правильным менталитетом

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем негативно высказался по отношению к полузащитнику манкунианцев Полю Погба.
«Люди говорят о топ игроках и капитанах. В наше время, если что-то шло не так, Рой Кин всё исправлял. Он вёл команду за собой, просто грыз землю, и в каждой игре своим желанием заставлял нас идти вперёд. Но когда вы смотрите на Погба… Да, может он и талантливый парень, но есть ли у него похожий менталитет? Может ли он грызть землю и вытаскивать «МЮ» из болота? Для меня ответ – нет.
От него исходит неправильная энергия. Да, это хорошо иногда быть заносчивым, Дуайт Йорк был таким, у него постоянно была довольная улыбка на лице. Но он делал правильные вещи в нужное время. Не думаю, что Погба способен на такое. Думаю, ему нужно уйти, чтобы появилась возможность купить кого-то с правильным менталитетом и желанием вывести «Манчестер Юнайтед» из нынешнего положения», — приводит слова Шерингема Sky Sports.
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