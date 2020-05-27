Флик: у «Баварии» высокое качество как тренировок, так и игры

Главный тренер «Баварии» Ханси Флик прокомментировал гостевую победу своей команды над дортмундской «Боруссией» со счётом 1:0 в матче 28-го тура Бундеслиги.
«Мы хотели сегодня победить и сделать большой шаг вперёд. Мы это сделали. Я очень доволен игрой команды. Мы играли очень сосредоточенно, очень-очень решительно, были сконцентрированными и очень смелыми. Для меня важно, что у нас высокое качество как тренировок, так и игры», — приводятся слова Флика на официальном сайте «Баварии».
Мюнхенская «Бавария» набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (57) — на 2-м месте. Напомним, чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.
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