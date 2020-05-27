Киммих: теперь у «Баварии» хорошее преимущество над «Боруссией»

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал гостевую победу своей команды над дортмундской «Боруссией» со счётом 1:0 в матче 28-го тура Бундеслиги.



«Теперь у нас хорошее преимущество над «Дортмундом». Сегодня мы одержали невероятно важную победу. Дортмундцам психологически сейчас будет тяжело продолжать борьбу. Мы же должны подтвердить свой уровень в следующих матчах. Игра была очень и очень интенсивной, нам нужно было постараться, чтобы взять три очка. Игра была довольно равной, особенно в первом тайме мы допустили много простых ошибок. «Дортмунд» играл очень смело», — приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».

Киммих стал автором победного гола «Баварии», отправив мяч в ворота дортмундской команды на 43-й минуте.