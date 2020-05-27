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Сезон НХЛ будет возобновлён, Серия А подтвердила возобновление чемпионата. Главное к утру

Сезон НХЛ будет возобновлён, Серия А подтвердила возобновление чемпионата. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

Сезон НХЛ будет возобновлён, в плей-офф сыграют 24 клуба, Серия А подтвердила возобновление сезона с 13 июня, чемпионат России по мини-футболу возобновится 1 августа со стадии плей-офф, НБА не может возобновить сезон из-за нехватки тестов на COVID-19 в США и другие важные новости в подборке «Чемпионата».

1. Сезон НХЛ будет возобновлён, в плей-офф сыграют 24 клуба.

2. Серия А подтвердила возобновление сезона с 13 июня.

3. Чемпионат России по мини-футболу возобновится 1 августа со стадии плей-офф.

4. НБА не может возобновить сезон из-за нехватки тестов на COVID-19 в США.

5. ФИА начнёт принимать анонимные жалобы на нарушения и мошенничество в Формуле-1.

6. Дисквалифицированная велогонщица Гончарова подала иск к РУСАДА в CAS.

7. У задержанного по подозрению в организации убийства тренера Исмаилова нашли 1,8 кг кокаина.

8. «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в гостевом матче Бундеслиги.

9. НХЛ не собирается разрешать клубам подписывать новых игроков в текущем сезоне.

10. Сергей Мозякин подписал новый контракт с магнитогорским «Металлургом».

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