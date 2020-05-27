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Червиченко: в «Ростове» или «Ахмате» Гулиев бы себе точно не позволил такого поведения

Червиченко: в «Ростове» или «Ахмате» Гулиев бы себе точно не позволил такого поведения
Футбол / РПЛ 0

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал инцидент с полузащитником Аязом Гулиевым, который был переведён в дубль московской команды за нарушение дисциплины.

«Гулиеву не нужно было возвращаться в «Спартак» Он не первый игрок, который, перейдя в другой клуб, начинает прогрессировать, а потом возвращается и уходит в никуда. Нужно не гоняться за именем и брендом, а играть там, где тебе комфортно и удобно. «Спартак» многих видит не как футболистов, а как активы, которые не хочется терять. Конечно, у Гулиева есть проблемы с дисциплиной. Безнаказанность влечёт дальнейшую безответственность. Исходя из того, что пишут в СМИ, в этот раз Аяз не поладил с тренером. Человек просто не понимает, где и как себя вести. Для этого есть такие клубы, как «Ростов» или «Ахмат», где популярно могут объяснить, что правильно, а что нет. Там бы Гулиев себе точно не позволил такого поведения», — приводят слова Червиченко «Известия».

«Спартак» перевёл Аяза Гулиева во вторую команду за нарушение дисциплины
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