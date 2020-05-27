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В «Ювентусе» сомневаются, что им удастся купить Поля Погба

В «Ювентусе» сомневаются, что им удастся купить Поля Погба
Футбол / Англия 0

Трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в туринский «Ювентус» находится под большим вопросом. В итальянском клубе сомневаются, что у них получится заключить сделку в ближайшее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

Первой проблемой является зарплата Погба, которая составляет около € 20 млн в год. «Ювентус» хочет ограничить выплаты французу до € 9 млн за один сезон, но вряд ли он согласится пойти на такое сокращение.

Вторым препятствием на пути возвращения Поля в туринский клуб являются финансовые запросы «Юнайтед». «Красные дьяволы» намерены выручить с трансфера 27-летнего футболиста не менее € 100 млн, однако «Ювентус» не готов заплатить такие деньги. Известно, что «старая синьора» предлагает включить в сделку несколько своих игроков, но стороны пока не договорились о чём-то конкретном.

В услугах Погба заинтересованы также мадридский «Реал», миланский «Интер» и «Пари Сен-Жермен».

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