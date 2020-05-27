В «Ювентусе» сомневаются, что им удастся купить Поля Погба

Трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в туринский «Ювентус» находится под большим вопросом. В итальянском клубе сомневаются, что у них получится заключить сделку в ближайшее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.
Первой проблемой является зарплата Погба, которая составляет около € 20 млн в год. «Ювентус» хочет ограничить выплаты французу до € 9 млн за один сезон, но вряд ли он согласится пойти на такое сокращение.
Вторым препятствием на пути возвращения Поля в туринский клуб являются финансовые запросы «Юнайтед». «Красные дьяволы» намерены выручить с трансфера 27-летнего футболиста не менее € 100 млн, однако «Ювентус» не готов заплатить такие деньги. Известно, что «старая синьора» предлагает включить в сделку несколько своих игроков, но стороны пока не договорились о чём-то конкретном.
В услугах Погба заинтересованы также мадридский «Реал», миланский «Интер» и «Пари Сен-Жермен».
- 27 мая 2020
-
11:00
-
10:52
-
10:31
-
10:27
-
10:04
-
09:46
-
09:38
-
09:31
-
09:23
-
08:40
-
08:30
-
07:17
-
06:42
-
05:45
-
05:18
-
05:02
-
03:47
-
03:34
-
02:51
-
00:56
-
00:52
-
00:39
-
00:36
-
00:21
-
00:13
- 26 мая 2020
-
23:55
-
23:48
-
23:36
-
23:22
-
23:15
-
22:59
-
22:38
-
22:34
-
22:10
-
22:07