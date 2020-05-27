Жена Тарасова: слава богу, наши медики переломили ситуацию. Смертность удалось остановить!

Анастасия Костенко, супруга полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, в своём «инстаграме» подвела итоги недели после отъезда мужа на сборы, а также похвалила российских врачей за борьбу с коронавирусом.
«Вот и пролетела незаметно неделя со дня отъезда моего любимого мужа! Да, Дима на сборах, а мы с дочками в домашних заботах-хлопотах! Конечно же, скучаем и волнуемся о нашем папе, его успехах и здоровье! Верим, что всё у него будет хорошо, он у нас боец! И, конечно же, соблюдает все меры предосторожности!
Прошла неделя, и я вижу, как заметно оживает город! На улицах стало больше людей, на дорогах – машин, и это хорошо! Слава богу, нашим медикам удалось переломить ситуацию! Заболеваемость пошла на убыль, смертность удалось остановить! Это безмерно радует! Теперь медленно, осторожно, строго по намеченному плану, будем выходить из карантина! Я уверена, скоро все предпринятые меры будут ослабляться, и я, наконец-то, смогу увидеть всех своих родственников, по которым безумно соскучилась. Наберёмся терпения, дорогие мои! Осталось не так много!» — написала Анастасия.
Ранее супруга Тарасова похвалила введённый в России режим самоизоляции, после чего подписчики подвергли её критике.
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