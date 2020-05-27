«Сколько лет прошло, а мало что меняется». Денис Глушаков показал своё фото из 90-х

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в своём «инстаграме» опубликовал фотографию из юности, на которой играет со сверстником на приставке.



«Фото ещё из 90-х. Сколько лет прошло, а мало что меняется – футбол 24/7. Раньше тоже люто рубились. FIFA 98, легендарная. Засиделись уже за приставками, когда-то будет и реальный футбол на поле. Но главное – здоровье людей, чтобы без риска и для болельщиков на стадионах», — написал Глушаков.

Глушаков перешёл в «Ахмат» летом прошлого года. До этого хавбек на протяжении шести лет защищал цвета «Спартака», с которым стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. Ранее Денис играл за «Локомотив». В сборную России вызывался с 2011 по 2018 год.



В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 2 голами.