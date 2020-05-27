«Сколько лет прошло, а мало что меняется». Денис Глушаков показал своё фото из 90-х

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в своём «инстаграме» опубликовал фотографию из юности, на которой играет со сверстником на приставке.
«Фото ещё из 90-х. Сколько лет прошло, а мало что меняется – футбол 24/7. Раньше тоже люто рубились. FIFA 98, легендарная. Засиделись уже за приставками, когда-то будет и реальный футбол на поле. Но главное – здоровье людей, чтобы без риска и для болельщиков на стадионах», — написал Глушаков.
Глушаков перешёл в «Ахмат» летом прошлого года. До этого хавбек на протяжении шести лет защищал цвета «Спартака», с которым стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. Ранее Денис играл за «Локомотив». В сборную России вызывался с 2011 по 2018 год.
В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 2 голами.
- 27 мая 2020
-
11:00
-
10:52
-
10:31
-
10:27
-
10:04
-
09:46
-
09:38
-
09:31
-
09:23
-
08:40
-
08:30
-
07:17
-
06:42
-
05:45
-
05:18
-
05:02
-
03:47
-
03:34
-
02:51
-
00:56
-
00:52
-
00:39
-
00:36
-
00:21
-
00:13
- 26 мая 2020
-
23:55
-
23:48
-
23:36
-
23:22
-
23:15
-
22:59
-
22:38
-
22:34
-
22:10
-
22:07