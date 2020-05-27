Marca: «Реал» продлил контракт с Каземиро
Мадридский «Реал» и полузащитник Каземиро продлили сотрудничество. Новое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2023 года, было подписано несколько месяцев назад, сообщает Marca.
Каземиро выступает за «Реал» с 2013 года. До перехода в мадридский клуб бразилец защищал цвета «Сан-Паулу». В сезоне-2014/2015 хавбек на правах аренды играл в «Порту». Минувшим летом его пытался заполучить «Пари Сен-Жермен».
В сезоне-2019/2020 Каземиро помог «Реалу» в 35 матчах во всех турнирах. Футболист записал в свой актив 4 гола и 4 результативные передачи.
«Реал», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. В 27 встречах команда Зинедина Зидана одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.
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