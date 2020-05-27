Приоритет Хамеса — переход в «Атлетико». Колумбиец хочет работать под руководством Симеоне

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес намерен продолжить карьеру в другом клубе из столицы Испании — «Атлетико». 28-летний колумбиец продолжает настаивать на этом трансфере, сообщает Mundo Deportivo.
У Хамеса есть выгодное предложение от «Ньюкасл Юнайтед», но его больше привлекает возможность поработать под руководством главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.
Клубы уже ведут переговоры о трансфере. «Атлетико» также нужного договориться с самим игроком. Известно, что одним из препятствий является его зарплата, которая составляет € 8,5 млн в год. «Атлетико» хочет, чтобы Родригес пошёл на уступки в этом вопросе.
В услугах Хамеса заинтересованы также «Манчестер Юнайтед», ливерпульский «Эвертон», туринский «Ювентус», «Наполи», лондонский «Арсенал», «Вулверхэмптон» и «Интер Майами».
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