Жена Погребняка рассказала о состоянии родных, заразившихся коронавирусом. Видео

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» рассказала о состоянии членов её семьи, которые вслед за футболистом заразились коронавирусом.



«Сегодня седьмые сутки. Из симптомов осталась потеря обоняния – так оно и не вернулось – и боль в горле. Тяжелее всего мамкам – свекровь в больнице, у мамы кашель. Муж тоже в больнице, но он уже пошёл на поправку. У моей мамусечки-дусечки была температура 37,8-37,9 и кашель, но сейчас нет температуры, остался кашель и слабость.



За себя я никогда не переживаю. Я больше всего переживаю за мужа, деток и родителей. Хочу, чтобы они всегда были здоровыми и никогда не болели. И вообще чтобы никто никогда не болел», — сказала Мария.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что состояние Павла Погребняка улучшилось. 36-летний футболист чувствует себя нормально и пошёл на поправку.