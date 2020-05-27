Бэйл: никогда не планировал достичь такого уровня. Хотел просто играть за «Саутгемптон»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал, как мотивировал себя в ходе карьеры.



«Всё, чего я хотел, – это стать профессиональным футболистом. Никогда не планировал достичь такого уровня. Просто хотел играть за «Саутгемптон», где находился в тот момент. Хотел быть профессиональным игроком и попасть в первую команду. Это было моей целью.



Кажется, я ставлю перед собой такие цели, которых могу достичь, чтобы потом переключиться на следующую. Так что мне всегда было к чему стремиться и ради чего сохранять мотивацию. Мне это помогало, потому что благодаря таким целям у тебя остаётся настрой и желание. Достигнув желаемого, ты должен ставить перед собой новый рубеж. Если не добьёшься следующей цели, будешь чувствовать себя растерянным. Я всегда ставил перед собой небольшие цели, и со временем они становились всё больше и больше», — цитирует Бэйла AS со ссылкой на Erik Anders Lang Show.

Гарет Бэйл: не понимаю, почему моя любовь к гольфу является для кого-то проблемой