Бэйл: никогда не планировал достичь такого уровня. Хотел просто играть за «Саутгемптон»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал, как мотивировал себя в ходе карьеры.
«Всё, чего я хотел, – это стать профессиональным футболистом. Никогда не планировал достичь такого уровня. Просто хотел играть за «Саутгемптон», где находился в тот момент. Хотел быть профессиональным игроком и попасть в первую команду. Это было моей целью.
Кажется, я ставлю перед собой такие цели, которых могу достичь, чтобы потом переключиться на следующую. Так что мне всегда было к чему стремиться и ради чего сохранять мотивацию. Мне это помогало, потому что благодаря таким целям у тебя остаётся настрой и желание. Достигнув желаемого, ты должен ставить перед собой новый рубеж. Если не добьёшься следующей цели, будешь чувствовать себя растерянным. Я всегда ставил перед собой небольшие цели, и со временем они становились всё больше и больше», — цитирует Бэйла AS со ссылкой на Erik Anders Lang Show.
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