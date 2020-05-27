Гарет Бэйл: не понимаю, почему болельщики меня освистывают. Это такая особенность «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился мыслями о болельщиках клуба, которые неоднократно освистывали его во время матчей.
«В каждом матче на нас оказывается огромное давление. Если сыграешь не лучшим образом, окажешься в центре внимания. Меня освистывали 80 тысяч человек, когда я играл недостаточно хорошо. Это не очень здорово. И со мной это происходило не раз! В первый раз я подумал: «Это ещё что такое?!» На уверенности это сказывается не лучшим образом.
Почему меня освистывают? Для меня это самый большой вопрос! Я просто не понимаю этого. Когда у тебя возникают проблемы на поле, ожидаешь, что болельщики поддержат тебя и постараются сделать так, чтобы ты играл лучше, потому что потом это их осчастливит. Но, похоже, они поступают наоборот. Они просто освистывают тебя, и ты начинаешь чувствовать себя ещё хуже и теряешь уверенность. Уровень твоей игры продолжает падать, и это расстраивает их ещё больше. Это такая особенность «Реала». В других клубах такое тоже происходит, но «Реал» этим особенно известен», — цитирует Бэйла AS со ссылкой на Erik Anders Lang Show.
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