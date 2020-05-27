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«Тоттенхэм» хочет арендовать Филиппе Коутиньо. Клуб готов платить игроку полную зарплату

«Тоттенхэм» хочет арендовать Филиппе Коутиньо. Клуб готов платить игроку полную зарплату
Футбол / Германия 0

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» заинтересован в полузащитнике каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который в настоящее время на правах аренды выступает за мюнхенскую «Баварию», сообщает Football Insider.

«Шпоры» пока не готовы совершить полноценный трансфер, но заинтересованы в арендном соглашении. При этом они согласны выплачивать 27-летнему бразильцу полную зарплату, которая составляет более € 225 тыс. в неделю.

Представители «Тоттенхэма» попросили «Барселону» уведомлять их о всех новостях, связанных с Коутиньо. Известно, что в услугах футболиста заинтересованы также лондонские «Арсенал» и «Челси».

В нынешнем сезоне Филиппе записал в свой актив 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

«Бавария» отказалась выкупить Филиппе Коутиньо у «Барселоны» за € 120 млн
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