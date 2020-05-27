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В «Уфе» подтвердили переговоры с австрийскими и арабскими компаниями

В «Уфе» подтвердили переговоры с австрийскими и ар
В «Уфе» подтвердили переговоры с австрийскими и арабскими компаниями
Футбол / РПЛ 0

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов подтвердил информацию о переговорах с зарубежными инвесторами, желающими приобрести клуб, а также рассказал о подробностях потенциальной сделки.

«Действительно, «Уфа», будучи коммерчески одним из самых эффективных спортивных клубов в России, давно является объектом интереса крупных российских и международных компаний. Мы можем подтвердить, что среди них есть как австрийские, так и арабские компании. При этом речь о полной продаже клуба не идёт, это достояние республики и команда, по опросам, поддерживаемая двумя третями её населения. Мы приветствуем, если новый инвестор сможет дать клубу новое развитие, и переговоры ведутся активно», – цитирует Мурзагулова Pravdapfo.ru.

Ранее сообщалось, что на приобретение российского клуба претендуют компания Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити». Первым принадлежат сразу несколько клубов по всему миру, самые известные из которых – «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург». Под контролем вторых находятся уже девять клубов.

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