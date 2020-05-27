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Алан Дзагоев: говорил, что готов уехать в Европу, но не получил ни одного предложения

Алан Дзагоев: говорил, что готов уехать в Европу, но не получил ни одного предложения
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, почему российские футболисты «армейцев» неохотно переходят в европейские клубы.

«Знаю, что Фёдором Чаловым интересовались в Англии. Видимо, не договорились. По себе же могу сказать, что ни одного официального предложения никогда не было. Какие-то слухи — да, но до дела так и не дошло.

Я всегда говорил, что готов уехать в Европу. Думаю, тот же Ильзат Ахметов или Ваня Обляков тоже с радостью уехали бы в сильный чемпионат, в команду с высокими задачами. Но всё зависит от предложения — хотят нас видеть в клубах Европы или нет.

Кто из молодых футболистов ЦСКА сейчас готов играть в Европе? Учитывая, как мы провели Лигу Европы, ответить сложно. Но если серьёзно, то у Ахметова и Облякова хорошие данные. Надеюсь, в будущем они окажутся в Европе.

Чалов хорош, когда он в форме, не зря же по нему официальное предложение было. Что-то увидели и посчитали, что он готов», — приводит слова 29-летнего хавбека московского клуба журнал GQ Russia.

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