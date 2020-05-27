В Red Bull прокомментировали информацию об интересе к инвестированию в «Уфу»

В Red Bull прокомментировали информацию о заинтересованности компании в инвестировании средств в «Уфу».
«Есть ли у Red Bull интерес к инвестированию в «Уфу»? В главном офисе компании не подтвердили факт переговоров», – заявил представитель российского офиса Red Bull в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее сообщалось, что на приобретение российского клуба претендуют Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити». Первым принадлежат сразу несколько клубов по всему миру, самые известные из которых – «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург». Под контролем вторых находятся уже девять клубов.
«Уфа» была основана в 2009 году, а с сезона-2014/2015 выступает в Российской Премьер-Лиге. После 22 туров нынешнего розыгрыша первенства команда занимает девятое место в турнирной таблице. От зоны вылета подопечных Евсеева отделяет 5 очков, от зоны еврокубков – 9.
- 27 мая 2020
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