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Вадим Евсеев переделал популярный мем про Наташу и котов

Вадим Евсеев переделал популярный мем про Наташу и котов
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» опубликовал свою версию популярного мема про Наташу и котов.

В оригинальной версии над камерой нависает несколько котов, которые обращаются к хозяйке по имени Наташа и говорят ей вставать, потому что они «всё уронили».

У Евсеева в роли котов выступил он сам вместе с помощниками. Обращаются они к футболистам и говорят следующие фразы: «Уже 7 утра!», «На взвешивание не опаздываем?», «Парни, вставайте!», «Сегодня опять две тренировки!»

«Уфа», вставай!» — написал специалист.

После 22 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице. От зоны вылета подопечных Евсеева отделяет 5 очков, от зоны еврокубков – 9.

Вадим Евсеев: «Манчестер Сити»? «Ред Булл Зальцбург»? «Уфа»!
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