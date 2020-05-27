Вадим Евсеев переделал популярный мем про Наташу и котов

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» опубликовал свою версию популярного мема про Наташу и котов.



В оригинальной версии над камерой нависает несколько котов, которые обращаются к хозяйке по имени Наташа и говорят ей вставать, потому что они «всё уронили».



У Евсеева в роли котов выступил он сам вместе с помощниками. Обращаются они к футболистам и говорят следующие фразы: «Уже 7 утра!», «На взвешивание не опаздываем?», «Парни, вставайте!», «Сегодня опять две тренировки!»



«Уфа», вставай!» — написал специалист.

После 22 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице. От зоны вылета подопечных Евсеева отделяет 5 очков, от зоны еврокубков – 9.