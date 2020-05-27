Клубы АПЛ единогласно проголосовали за возобновление контактных тренировок

Английская Премьер-лига на своём сайте объявила о результатах голосования владельцев клубов за возобновление полноценных тренировок.



Сообщается, что клубы единогласно поддержали данную инициативу. Теперь командам разрешено проводить контактные тренировки. При этом сохраняется рекомендация для футболистов избегать необязательных соприкосновений.



24 мая было объявлено, что по итогам повторного тестирования в клубах чемпионата Англии было выявлено ещё два случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в Премьер-лиге достигло восьми.



Ранее капитан «Уотфорда» Трой Дини отказался возвращаться к тренировкам с командой. По словам нападающего, он боится принести коронавирус в семью и заразить маленького ребёнка.



Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020.

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