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Стало известно расписание полуфиналов Кубка Германии сезона-2019/2020

Стало известно расписание полуфиналов Кубка Германии сезона-2019/2020
Футбол / Германия 0

Пресс-служба Кубка Германии на своей странице в «Твиттере» опубликовала расписание двух полуфинальных матчей турнира в сезоне-2019/2020.

9 июня
«Саарбрюккен» — «Байер» (Леверкузен). Начало — в 21:45 мск.

10 июня
«Бавария» (Мюнхен) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне). Начало — в 21:45 мск.

Действующим победителем Кубка Германии является «Бавария». В сезоне-2019/2020 мюнхенская команда на пути к трофею обыграла «Дрохтерзен-Ассель» (1:0), «Рёдингхаузен» (2:1), «Герту» (3:2 ДВ), «Хайденхайм» (5:4), «Вердер» (3:2) и «РБ Лейпциг» (3:0).

«Бавария» удерживает рекорд по количеству выигранных Кубков Германии (19). Второе место занимает «Вердер» (6), третье делят «Шальке-04» и «Айнтрахт», завоевавшие по 5 титулов.

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