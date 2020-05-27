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Лионель Месси — о пандемии коронавируса: даже не мог представить, что всё будет именно так

Лионель Месси — о пандемии коронавируса: даже не мог представить, что всё будет именно так
Футбол / Испания 0

Нападающий каталонской «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси поделился мнением о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на жизнь во всём мире.

«Уверен, никто не ожидал чего-то подобного. Были люди, которые говорили, что могут быть пандемии и что они могут случаться время от времени. Но я не мог даже представить себе, что всё будет именно так. Не думал об огромном влиянии, которое оказывает коронавирус практически во всём мире.

Нелегко жить и работать с такой неопределённостью и в такой необычной ситуации. Мы все хотим знать, когда вернёмся к работе, тренировкам и соревнованиям. Для любого футболиста важно сохранять концентрацию», — приводит слова Месси пресс-служба компании adidas.

Лионель Месси — лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов в XXI веке по версии Squawka
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