«Ювентус» хочет купить Бога

Туринский «Ювентус» включился в борьбу за полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога. Руководство «старой синьоры» рассматривает Бога как замену хавбеку Дугласу Косте, который в ближайшее трансферное окно, скорее всего, сменит команду, сообщает Football Italia со ссылкой на несколько итальянских СМИ.

В услугах 23-летнего футболиста сборной Кот-д'Ивуара заинтересован также «Наполи». Клуб из Неаполя готов заплатить за игрока € 20-25 млн.

С 2014 по 2018 год Бога принадлежал лондонскому «Челси». Договор о продаже полузащитника в «Сассуоло» предусматривал опцию обратного трансфера за € 8 млн, однако синие отказались вернуть его в свою команду в обмен на возможность первоочерёдного выкупа.

Сообщается, что «Сассуоло» хочет получить за Жереми более € 30 млн.

В сезоне-2019/2020 Бога записал в свой актив 8 мячей и 4 результативные передачи в 24 матчах итальянской Серии А.