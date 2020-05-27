«Ювентус» хочет купить Бога

Туринский «Ювентус» включился в борьбу за полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога. Руководство «старой синьоры» рассматривает Бога как замену хавбеку Дугласу Косте, который в ближайшее трансферное окно, скорее всего, сменит команду, сообщает Football Italia со ссылкой на несколько итальянских СМИ.
В услугах 23-летнего футболиста сборной Кот-д'Ивуара заинтересован также «Наполи». Клуб из Неаполя готов заплатить за игрока € 20-25 млн.
С 2014 по 2018 год Бога принадлежал лондонскому «Челси». Договор о продаже полузащитника в «Сассуоло» предусматривал опцию обратного трансфера за € 8 млн, однако синие отказались вернуть его в свою команду в обмен на возможность первоочерёдного выкупа.
Сообщается, что «Сассуоло» хочет получить за Жереми более € 30 млн.
В сезоне-2019/2020 Бога записал в свой актив 8 мячей и 4 результативные передачи в 24 матчах итальянской Серии А.
- 27 мая 2020
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