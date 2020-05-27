Продажа «Ньюкасла» новым владельцам из Саудовской Аравии оказалась под угрозой срыва

Переход «Ньюкасл Юнайтед» под влияние новых владельцев может не состояться, несмотря на достигнутую ранее договорённость о продаже клуба.



Как сообщает The Guardian, Всемирная торговая организация доказала связь между сервисом beoutQ, ворующим трансляции европейских футбольных матчей, и государственными структурами Саудовской Аравии. Ранее борьбу с пиратством вели ведущие лиги континента, среди которых и английская Премьер-лига, однако в итоге дело дошло до верховного органа.



В связи с этим продажа «Ньюкасла» оказалась под угрозой срыва. Инициатором сделки является наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, который также возглавляет государственный инвестиционный фонд. Потенциальные владельцы «сорок» рискуют получить отказ от Премьер-лиги, поскольку по её правилам нельзя управлять клубом, нарушив за границей закон, действующий в Англии.

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