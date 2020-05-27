Давид Луис может бесплатно покинуть «Арсенал» предстоящим летом

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис может сменить команду предстоящим летом. По информации Sky Sports, при переходе к «канонирам» в 2019 году бразилец подписал однолетний контракт, а не двухлетний, как сообщалось ранее.
Руководство «Арсенала» пока не продлило с Луисом соглашение до конца сезона-2019/2020. При этом у сторон нет никаких запланированных переговоров. Лондонцы должны договориться с 33-летним игроком до 23 июня, в противном случае 1 июля он станет свободным агентом.
После больших трат прошлым летом, включая трансфер форварда Николя Пепе за € 80 млн, «Арсенал» планирует сократить расходы. На это повлияли также пандемия коронавируса и отсутствие доходов от Лиги чемпионов.
Сообщается, что главный тренер «канониров» Микель Артета хочет сохранить Луиса в команде. В этом заинтересован также технический директор клуба Эду Гаспар.
- 27 мая 2020
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