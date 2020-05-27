Лебедев раскритиковал депутата Плетнёву за предложение о запрете возобновления РПЛ

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев подверг критике депутата от КПРФ Тамару Плетнёву, которая потребовала запретить возобновление чемпионата России по футболу.

«С большим уважением отношусь к Тамаре Плетнёвой. Знаю её уже больше 20 лет, она опытный парламентарий и прекрасный человек, но 90% пропагандируемых ею взглядов и идей остались далеко в советском прошлом. Она была хорошим и достойным учителем в школе и привыкла, что все сидят в школьной форме и поднимают руки после её разрешения. Мир развивается уже в другом ключе.



Возвращение футбола в нашей стране, как и во всём мире, – абсолютно правильная акция. Более того, необходимая. На фоне всего негатива, который народ испытывает последние два три месяца в условиях необходимой изоляции, отсутствия заработка, возвращение футбола на экраны придаст гражданам хоть каплю позитива и надежду на то, что жизнь возвращается в нормальное русло.



А то, что Тамара Васильевна говорит, что у государства на данный момент много других проблем – пусть государство ими и занимается, футбол-то тут при чём? Государство к футболу не имеет никакого отношения, разве что оно помогло иностранным футболистам вернуться в Россию и выдаёт официальное разрешение на возобновление чемпионата. Государство не несёт никаких затрат, даже МВД их не понесёт, так как матчи будут проходить без зрителей.



У Тамары Плетнёвой хорошо получается заниматься проблемами детей, школы и семьи, а футболом пусть занимаются другие люди, которые имеют к нему хоть какое-то отношение.



У нас многие клубы спонсируются из бюджета? Это другой вопрос, о том, что государство должно уйти из футбола. К социально-экономической ситуации и необходимости помощи пострадавшим от коронавируса это отношения не имеет. Если перед правительством Самарской области будет стоять вопрос, выплатить зарплату игроку или помочь врачу больницы, даже вопроса такого не будет, выплатят зарплату врачу», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.