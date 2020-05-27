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Кабальеро: весь «Челси» поддерживает Канте после его отказа от тренировок

Кабальеро: весь «Челси» поддерживает Канте после его отказа от тренировок
Футбол / Англия 0

Вратарь «Челси» Вилли Кабальеро заявил, что вся лондонская команда поддерживает полузащитника Н'Голо Канте, который отказался от тренировок из-за опасений заразиться коронавирусом.

«Вполне можно понять, почему он не возвращается в футбол. Его тест на COVID-19 дал отрицательный результат, но во время карантина у Канте были симптомы вируса, это его пугало. Мы уважаем его и будем ждать, пока он не почувствует себя комфортно, так как футболистам нужно ощущать уверенность.

Н’Голо — скромный и трудолюбивый парень, который всегда улыбается, у него наверняка есть повод для беспокойства. Мы знаем, что он любит тренироваться и не стал бы врать о чём-то подобном. Вся команда поддерживает Н’Голо», — цитирует Кабальеро Get French Football News.

Ранее сообщалось, что Канте из-за пандемии коронавируса опасается за здоровье своих близких и готов пропустить все оставшиеся матчи, если сезон-2019/2020 будет возобновлён. Канте разрешили не участвовать в первой командной тренировке «Челси» после вынужденной паузы. Хавбек получил полную поддержку от главного тренера Фрэнка Лэмпарда и руководства клуба.

Н'Голо Канте готов пропустить остаток сезона из-за опасений по поводу коронавируса
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