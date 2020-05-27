«Я просто ненавижу её». Дочь Малафеева рассказала о своей болезни

Ксения Малафеева, 16-летняя дочь бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева, рассказала о своей болезни.

«Мне так надоело, что я придумываю себе очередные психические расстройства, а может быт, ь и не придумываю, возможно, это и правда. Я так задолбалась от РПП (расстройства приёма пищи. — Прим. „Чемпионата“), я просто ненавижу эти вечные похудения, диеты, истерики, срывы, мысли о весе, мысли о фигуре. Чёртова булимия, я ненавижу её. Пятьтлет жить с этим дерьмом — это просто кошмар.

Я уже просто не знаю и не понимаю, как жить без РПП. С одной стороны, мне комфортно в этом состоянии, так как я привыкла. С другой — меня просто уже тошнит от этого. Каждый день считать чёртовы калории, думать о том, сколько я сбросила или не сбросила. Смотреть постоянно на себя в зеркало и оценивать. В голове всегда крутится мысль о том, что я жирная. Сравнивать себя постоянно с другими. Плакать, загоняться, хотеть из-за этого умереть (сейчас слава богу мыслей о смерти нет из-за этого). Это просто кошмар. Я, блин, никому такого не пожелаю. Да даже, блин, начинать худеть никому не посоветую, потому что если в это «залезть», ты хрен оттуда вылезешь.

Мне казалось, что у меня шизофрения. Я даже, блин, несколько тестов проходила в инете. И там было написано, блин, что у меня «подозрения на шизу» или шиза. Мне кажется, что у меня социофобия. Да и по всем симптомам в интернете всё сходится. Я уже так устала. Все эти психические расстройства — это просто как страшный сон», — написала Малафеева в своём телеграм-канале.