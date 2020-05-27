«ПСЖ» согласовал с «Порту» трансфер Теллеса за € 25 млн

Бразильский защитник «Порту» Алекс Теллес близок к переходу в «Пари Сен-Жермен», сообщает A Bola.

Парижский клуб уже согласовал с «Порту» трансфер футболиста. За 27-летнего защитника заплатят € 25 млн.

Ранее сообщалось, что Теллесом интересовался «Челси». «Порту» хотел удержать бразильца, но не мог согласовать с ним условия нового контракта. Теллес хотел получать зарплату в размере € 6 млн в год, а португальцы не готовы платить такую сумму.



Теллес перешёл в «Порту» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 21 матче чемпионата Португалии (в 18 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (пяти — с пенальти) и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.