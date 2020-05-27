«Витамины». Александр Кокорин позагорал в горах
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с отдыха в горах.
На снимке футболист загорает, лёжа в шезлонге. «Витамины», — подписал фото Кокорин.
Ранее Кокорин опубликовал фото на фоне «Роллс-Ройса». Пост прокомментировали форвард «Спартака» Александр Соболев и главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков. Фотографию оценил также аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 4 матчах чемпионата России, на его счету 3 мяча. Зимой Александр перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Его контракт с сине-бело-голубыми действует до лета 2020 года.
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