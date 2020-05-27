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Футболисты и ветераны «Спартака» сняли видео в поддержку врачей

Футболисты и ветераны «Спартака» сняли видео в поддержку врачей
Футбол / РПЛ 0

Действующие и бывшие игроки «Спартака» записали видео, в котором поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом.

В ролике снялись защитник Георгий Джикия, вратарь Артём Ребров, бывший голкипер Руслан Нигматуллин и другие футболисты и ветераны «Спартака». Видео опубликовано в блоге «Дневник фаната» в «Инстаграме».

«Спасибо вам, герои! Футболисты футбольного клуба «Спартак» Москва, ветераны клуба, а также все болельщики — мы все говорим огромное спасибо всем медицинским работникам, кто борется со страшным вирусом, не жалея своё здоровье. Храни вас бог!» — говорится в подписи к видео.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения COVID-19. По решению исполнительного комитета Российского футбольного союза чемпионат будет возобновлён 21 июня.

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