Месси: перенос Кубка Америки стал для меня огромным разочарованием

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о переносе Кубка Америки—-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
«Сейчас как никогда важно оставаться на связи с командой. Время от времени мы собираемся вместе, чтобы пообщаться и увидеть друг друга. Я каждый день разговариваю со многими другими людьми.
Перенос Кубка Америки стал для меня огромным разочарованием, но, конечно, этого следовало ожидать, и это было разумное решение. Кубок Америки--2020 стал бы большим событием для меня в этом году, я был бы очень рад снова участвовать в нём. Меня неприятно поразило, когда я узнал, что турнир будет перенесён, но я воспринял это с пониманием.
Мы не можем останавливаться на том, что мы оставляем позади. Лучше смотреть в будущее, вернуться к ежедневным тренировкам, увидеть товарищей по команде, принимать участие в матчах. Я уверен, что сначала всё это будет странно, но я очень хочу снова участвовать в соревнованиях!» — приводит слова Месси пресс-служба компании adidas.
- 27 мая 2020
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