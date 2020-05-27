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Федун: готовы выпускать маски с символикой «Спартака» и раздавать их при входе на стадион

Федун: готовы выпускать маски с символикой «Спартака» и раздавать их при входе на стадион
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб готов выпускать маски и перчатки со своей символикой в случае допуска зрителей на стадионы после возобновления РПЛ.

«Футбол без зрителей — это не футбол, это тренировочный турнир. Сегодня Собянин уже сказал, что начинаются послабления, поскольку болезнь уже отступает, и по своему опыту могу сказать, что больницы уже готовы к тому, чтобы работать с коронавирусом как со штатным ОРВИ.

Мы готовы выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать всем на входе и прилагать их к абонементу. Во-вторых, на стадионе между зрителями возможно санитарное расстояние два-три метра. Понятно, что стадион будет собирать 15 тыс. зрителей, а не 45 тыс., но это также поможет и избежать толкучки на выходах. Я думаю, что зрители будут счастливы снова выйти на матчи, а риски заражения будут ниже, чем в метро и автобусе», — цитирует Федуна РБК.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится первенство 21 июня.

Ранее за возвращение болельщиков на трибуны в чемпионате России выступил президент ЦСКА Евгений Гинер.

«Спартак», «Зенит» и ЦСКА выступили за возобновление сезона со зрителями
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