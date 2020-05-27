«Запоздалое решение». Широков – о словах Собянина про смягчение самоизоляции

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о решении мэра Москвы Сергея Собянина о смягчении самоизоляции в столице.



«Сейчас власти Москвы сделали так, чтобы не все люди выходили сразу. Решение запоздалое, я ещё две недели назад говорил, что людей пора выпускать, что можно разрешить людям гулять при условии соблюдения «масочно-перчатного» режима, разбив прогулки на временные слоты – это как аналог предложения чередовать дома. Ничего страшного в этом нет, давно об этом говорю.



Это же и пример Подмосковья показывает – у нас пропускной режим отменили с субботы, после этого за несколько дней прироста заболевших у нас нет, наоборот, статистика даже немного падает. Почему власти раньше не выпускали людей гулять в таком режиме? Перестраховывались. Да и данных у них побольше, чем у нас с вами. Сейчас, надеюсь, всё просчитали точно.



Не удивило ли открытие только химчисток и прачечных? Более полезные магазины – продуктовые, и не закрывали. Я не думаю, что всем сейчас необходимо бежать в магазин за одеждой. Тем более это можно сделать онлайн, хоть это и не так удобно. Но некоторым покупка одежды эмоционально помочь бы могла.



Наверное, через неделю откроются и летние веранды. Тут важно, чтобы регламенты от правительства были нацелены на нормальную работу. Не надо создавать такие условия, чтобы людям было выгоднее сидеть закрытыми, чем открывшись, нести убытки. Меры должны быть адекватными. Верю, что всё-таки так и будет", — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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