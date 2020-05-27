Кадыров: я не человек, не имею права заболеть?
Почётный президент грозненского «Ахмата» Рамзан Кадыров, у которого подозревали коронавирус, рассказал о своём самочувствии.
«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», — приводит слова Кадырова «Подъём» со ссылкой на прямой эфир в «Инстаграме», который проводил директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.
«Ахмат», набрав 20 очков в 22 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 21 июня. «Ахмат» стартует гостевым матчем с «Крыльями Советов».
В «Ахмате» заявили, что Кадыров находится в Чечне и не испытывает проблем со здоровьем
- 27 мая 2020
-
19:59
-
19:58
-
19:54
-
19:48
-
19:28
-
19:28
-
19:25
-
19:21
-
19:06
-
19:03
-
18:55
-
18:45
-
18:28
-
18:28
-
18:19
-
18:17
-
17:58
-
17:55
-
17:38
-
17:33
-
17:14
-
17:13
-
17:09
-
17:07
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:30
-
16:28
-
16:07
-
15:53
-
15:41
-
15:37
-
15:03
-
14:54
Партнерский контент