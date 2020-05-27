Кадыров: я не человек, не имею права заболеть?

Почётный президент грозненского «Ахмата» Рамзан Кадыров, у которого подозревали коронавирус, рассказал о своём самочувствии.

«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», — приводит слова Кадырова «Подъём» со ссылкой на прямой эфир в «Инстаграме», который проводил директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

«Ахмат», набрав 20 очков в 22 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 21 июня. «Ахмат» стартует гостевым матчем с «Крыльями Советов».