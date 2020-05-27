Поддерживаете ли вы инициативу клубов РПЛ о возобновлении сезона со зрителями на трибунах?

Как стало известно «Чемпионату», возможность возобновления нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги со зрителями обсуждалась на исполкоме Российского футбольного союза. За такой вариант выступили «Спартак», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и другие клубы.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: поддерживаете ли вы инициативу клубов РПЛ о возобновлении сезона с болельщиками на трибунах?
В РФС прорабатывается вариант, при котором болельщиков пустят на стадионы в матчах РПЛ сезона-2019/2020. Однако вряд ли это будет возможным в первом туре после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Решение по этому вопросу остаётся за Роспотребнадзором и правительством.
Рестарт чемпионата России по футболу запланирован на 21 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей. Таблицу турнира возглавляет «Зенит», набравший 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41).
- 27 мая 2020
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