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Поддерживаете ли вы инициативу клубов РПЛ о возобновлении сезона со зрителями на трибунах?

Поддерживаете ли вы инициативу клубов РПЛ о возобновлении сезона со зрителями на трибунах?
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», возможность возобновления нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги со зрителями обсуждалась на исполкоме Российского футбольного союза. За такой вариант выступили «Спартак», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и другие клубы.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: поддерживаете ли вы инициативу клубов РПЛ о возобновлении сезона с болельщиками на трибунах?

В РФС прорабатывается вариант, при котором болельщиков пустят на стадионы в матчах РПЛ сезона-2019/2020. Однако вряд ли это будет возможным в первом туре после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Решение по этому вопросу остаётся за Роспотребнадзором и правительством.

Рестарт чемпионата России по футболу запланирован на 21 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей. Таблицу турнира возглавляет «Зенит», набравший 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41).

«Спартак», «Зенит» и ЦСКА выступили за возобновление сезона со зрителями
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