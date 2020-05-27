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Хендерсон: это будет странное чувство — выиграть титул при пустых трибунах

Хендерсон: это будет странное чувство — выиграть титул при пустых трибунах
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мнением о чемпионате Англии, который в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Конечно, будет странно выиграть титул и получить трофей при пустых трибунах. Но это ещё не конец. У нас ещё есть работа. Нам нужно играть на высоком уровне вплоть до окончания сезона, потому что мы хотим завершить его как можно лучше.

Независимо от того, выиграем мы титул или произойдёт что-то другое, вручение трофея без фанатов… С этим придётся иметь дело. Надеюсь, мы победим. Мы по-прежнему в хорошем положении.

Это будет означать, что мы выиграли Премьер-лигу, и мы будем очень счастливы. Надеюсь, болельщикам разрешат вернуться на стадион. Тогда у нас будет какое-то празднование вместе", — приводит слова Хендерсона Goal.

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