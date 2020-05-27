АПЛ сообщила о четырёх новых случаях заражения коронавирусом

Английская Премьер-лига провела третий раунд тестирования футболистов и сотрудников клубов на коронавирус. Четыре теста в трёх клубах дали положительный результат.
Тестирование проходило 25 и 26 мая, сообщается на сайте лиги. 1008 игроков и сотрудников клубов были протестированы на COVID-19. Игроки и сотрудники, получившие положительный результат, будут самоизолированы на 7 дней.
После второго раунда тестирования ещё два футболиста, выступающие за команды английской Премьер-лиги, заразились коронавирусной инфекцией. 19, 21 и 22 мая было сделано 996 анализов.
В ходе первого раунда тестирования коронавирус выявили у шести человек. Заразились защитник «Уотфорда» Эдриан Мариаппа, два сотрудника «шершней» и ассистент главного тренера «Бёрнли» Ян Воан. Позднее наставник «Уотфорда» Найджел Пирсон сообщил, что ещё два футболиста клуба находятся на карантине из-за контакта с заражёнными.
- 27 мая 2020
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