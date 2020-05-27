Широков: власти хотят следить за людьми? Проследят за вами, и что? Кого надо и так найдут

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением, что власти могут следить за гражданами с помощью приложений на мобильных устройствах.

«От отмены пропусков заболеваемость не растёт. Это уже не начало эпидемии, когда болезнь называли всемирным заговором. Большинство людей уже поняли, что вирус – это серьёзно, люди готовы соблюдать меры, чтобы им дали возможность ездить на работу и хотя бы чуть-чуть гулять.



Властям выгодно штрафовать за нарушение самоизоляции? А какая тут выгода? Половину штрафов этих уже отменили, а остальные… Знаете, дураков у нас много, но не настолько, чтобы с их помощью казну пополнять.



А что касается слежки, разговоров, что власти хотят следить за людьми… Думаете, ваш смартфон не отслеживается? Ну проследят за вами, и что? Кого нужно, того у нас и так всегда найдут. Но, уверен, 95% населения России это не касается. За кем надо следить, следят. Найти человека в современном мире – вообще не проблема, можно даже грудничка отыскать», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.