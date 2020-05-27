«Боруссия» контактировала с Ковачем. Экс-наставник «Баварии» может сменить Фавра

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач может сменить наставника дортмундской «Боруссии» Люсьена Фавра, сообщает Bild. Руководство «Боруссии» уже контактировало с Ковачем.

Телевизионный эксперт бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус считает, что Ковач займёт место Фавра в «Боруссии». «После проигрыша дортмундцев подумал, что Фавр уйдёт в отставку через несколько недель. Его заменит Нико Ковач», — сказал Маттеус.

Контракт Фавра с дортмундцами действует до 2021 года. Ковач покинул «Баварию» в ноябре 2019 года и с тех пор находится без работы.

26 мая в матче 28-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой гостей с минимальным счётом — 1:0.

Мюнхенская «Бавария» набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (57) — на 2-м месте.