«Как можно бегать и прыгать в масках?!» Мостовой – о правилах выхода из дома в Москве

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал новые правила прогулок в Москве.

«Правильно, что разрешили выходить. Но вот я надел маску, а через десять минут ношения в ней уже тяжело. А как можно в ней бегать, прыгать?! Десять минут бегать и снимать? Говорили одно время, что в Германии хотят в масках играть – это же полный бред, сразу об этом сказал.



Мы шарахаемся от одного к другому. Люди просто хотят выходить. Им сказали — тогда маски носите. Но, наверное, в таком положении людям просто выйти хочется, даже без спорта – им уже хорошо будет. Может, подтягиваться в масках можно, может, на это правило рассчитано?" — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с понедельника, 1 июня, город начинает второй этап смягчения ограничений. В правилах совершения прогулок говорится, что жители могут выходить на улицу только в масках, которые обязательны и при занятиях спортом.