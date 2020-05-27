«Как можно бегать и прыгать в масках?!» Мостовой – о правилах выхода из дома в Москве

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал новые правила прогулок в Москве.
«Правильно, что разрешили выходить. Но вот я надел маску, а через десять минут ношения в ней уже тяжело. А как можно в ней бегать, прыгать?! Десять минут бегать и снимать? Говорили одно время, что в Германии хотят в масках играть – это же полный бред, сразу об этом сказал.
Мы шарахаемся от одного к другому. Люди просто хотят выходить. Им сказали — тогда маски носите. Но, наверное, в таком положении людям просто выйти хочется, даже без спорта – им уже хорошо будет. Может, подтягиваться в масках можно, может, на это правило рассчитано?" — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с понедельника, 1 июня, город начинает второй этап смягчения ограничений. В правилах совершения прогулок говорится, что жители могут выходить на улицу только в масках, которые обязательны и при занятиях спортом.
- 27 мая 2020
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