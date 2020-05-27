«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Гертой» в Бундеслиге

В матче 28-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» сыграл вничью с берлинской «Гертой» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена». Обслуживал матч арбитр Бастиан Данкерт. Ему ассистировали судьи на линиях Рене Роде и Маркус Хеккер.
Счёт был открыт на девятой минуте матча. Автором забитого мяча стал Марко Груич, ему ассистировал Марвин Платтенхардт. Хозяева отыгрались в середине тайма, на 24-й минуте. Лукас Клостерманн с передачи Кристофера Нкунку забросил мяч в ворота соперника. На 63-й минуте «РБ Лейпциг» остался вдевятером — красную карточку получил Марцель Хальстенберг. Несмотря на это, «быки» через несколько минут вышли вперёд благодаря голу Патрика Шика с передачи Конрада Лаймера. «Герта» сумела уйти от поражения благодаря голу Кшиштофа Пёнтека с пенальти.
«РБ Лейпциг», набрав 55 очков, занимает третье место в Бундеслиге. «Герта» (35) — на 10-м месте.
- 27 мая 2020
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