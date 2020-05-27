Лебедев: Собянин проиграл войну с коронавирусом. Как можно разрешать гулять по графику?!

Депутат Государственной думы РФ болельщик московского «Локомотива» Игорь Лебедев прокомментировал новые правила прогулок в Москве.

«Не понимаю, как можно заниматься спортом в маске, разрешить гулять жителям дома по графику. Кто составит этот график? Где его взять? И самое главное, кто его будет соблюдать. А если я не хочу выходить из дома в то время, которое чиновник из Москвы мне определит? На мой взгляд, Собянин проиграл в Москве войну с коронавирусом. Все его действия уже носят непонятный характер.

Спорт в маске, спорт до девяти утра — полная чушь. Во всех европейских странах первое, что разрешили, — выходить на улицу и заниматься спортом так, как они хотят. Давайте ещё скажем подтягиваться на турнике только в перчатках, ездить на велосипеде — в маске», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с понедельника, 1 июня, город начинает второй этап смягчения ограничений. В правилах совершения прогулок говорится, что жители могут выходить на улицу только в масках, которые обязательны и при занятиях спортом. При этом для горожан будет действовать график прогулок.