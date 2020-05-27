Цорн: «Спартак» не ставит крест на Гулиеве

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о полузащитнике команды Аязе Гулиеве, который в прошлом году избил пешехода, а недавно был переведён в «Спартак-2».

«Не стал бы сейчас вспоминать историю с американцем. Да, резонансный инцидент, но он был закрыт и исчерпан ещё до моего прихода. Крест на футболисте Гулиеве я бы не ставил. Посмотрим, что будет с Аязом дальше, где и как он будет задействован. Ситуация такая, какая есть: принято решение на какое-то время отправить его в «Спартак-2». Понаблюдаем за ним, за его отношением к делу и клубу. И исходя из этого сделаем выводы. До возобновления сезона ещё четыре недели. Что случится за это время, никто не знает. Пока исходим из того, что Гулиев 10 июня начнёт тренировки со «Спартаком-2». До этих пор он точно там. Лично я с ним ещё не общался, но разговор, конечно, предстоит», — приводит слова Цорна Sport24.