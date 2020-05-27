«Спартак» не может договориться с Николаем Рассказовым о продлении контракта

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сообщил, что клуб не может договориться с защитником Николаем Рассказовым о продлении контракта.

«С Николаем разговоры о продлении контракта начались ещё зимой 2019 года при прежнем руководстве. С тех пор клуб постоянно ведет переговоры. Пока безуспешно.

С Игнатовым разговор о контракте начался ещё прошлым летом и до сих пор продолжается. С нашей стороны были сделаны предложения уже не один раз. Думаю, придём к решению этих вопросов", — приводит слова Цорна Sport24.

22-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и забил один мяч в собственные ворота. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.