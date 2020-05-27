Цорн: «Спартак» не превышал бюджет сделки по Соболеву

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал слова главы совета директоров «Крыльев Советов» Александра Фетисова, заявившего, что красно-белые заплатили за форварда Александра Соболева больше начальной суммы выкупа.

«Честно говоря, не знаю, что он имел в виду. Сумма выкупа была зафиксирована в арендном соглашении, подписанном зимой. Из сформированного тогда же бюджета мы никак не выбились — просто уведомили «Крылья Советов», что активируем опцию выкупа. Агентские выплаты, выплаты «Крыльям Советов» — всё было согласовано и включено в бюджет сделки, который мы не превысили. Это € 4,5 млн", — приводит слова Цорна Sport24.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи.