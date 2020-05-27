Адиль Рами намерен покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты

Жюль Планка, адвокат французского защитника «Сочи» Адиля Рами, сообщил, что футболист намерен покинуть российский клуб.
По словам Планка, Рами не намерен соблюдать обязательства по отношению к клубу, так как «Сочи» не платит ему зарплату. Француз сообщил, что собирается перейти в другой клуб.
«Адиль освобождается от каких-либо обязательств, и у него есть желание продолжить карьеру», — приводит слова Планка RMC Sport.
34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и пока не провёл ни одного официального матча за сочинцев. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года. В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 21 июня.
- 27 мая 2020
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